تسجيل 60 وفاة و 2732 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (2732) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (681,870) حالة.

• سُجّلت (60) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8117) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.41%)، مقارنة مع (13.62%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (22,013) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,448,333) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4042) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (625,912) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (47,841) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (245) حالة، فيما غادرت (294) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2265) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 38%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 66%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 40%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 42%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 36%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 22%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 26%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (1379) في محافظة العاصمة عمّان.

- (369) في محافظة إربد، منها (18) في الرمثا.

- (260) في محافظة الزرقاء.

- (120) في محافظة البلقاء.

- (113) في محافظة المفرق.

- (112) في محافظة جرش.

- (98) في محافظة الكرك.

- (69) في محافظة عجلون.

- (67) في محافظة مأدبا.

- (61) في محافظة العقبة.

- (50) في محافظة معان، منها (5) في البترا.

- (34) في محافظة الطفيلة.