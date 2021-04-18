أسترازينيكا: قد نطور لقاحًا لسلالة جنوب أفريقيا بنهاية العام

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وولترز: الحالي أقل فاعلية في مواجهة الفيروس الموثق في جنوب أفريقيا

قالت مسؤولة بشركة أسترازينيكا في النمسا في مقابلة نُشرت، اليوم الأحد: إن من الممكن أن تكون نسخة مطورة من لقاح الشركة للوقاية من مرض كوفيد-19 مُخصصة لمكافحة السلالة التي تم توثيقها في جنوب أفريقيا جاهزة بنهاية العام الجاري.

وقالت سارة وولترز مديرة أسترازينيكا في النمسا لصحيفة كوريير: إن الدراسات التي تشير حتى الآن إلى أن اللقاح الحالي أقلّ فاعلية في مواجهة الفيروس الموثق في جنوب أفريقيا “ضئيلة بحيث لا يمكن استخلاص استنتاجات نهائية منها”.

وأضافت “في الوقت نفسه بدأت أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، تعديلات على اللقاح خاصة بسلالة جنوب أفريقيا، ونحن نتوقع أن يكون جاهزًا بنهاية العام إذا ما تطلب الأمر”.أسترازينيكا النمسا