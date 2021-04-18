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أحدث الأرقام.. إصابات كورونا حول العالم أكثر من 140.7 مليون حالة

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أحدث الأرقام.. إصابات كورونا حول العالم أكثر من 140.7 مليون حالة أحدث الأرقام.. إصابات كورونا حول العالم أكثر من 140.7 مليون حالة
أظهرت البيانات المجمعة لـ"بلومبرج" أنه جرى إعطاء نحو 884 مليون جرعة

أحدث الأرقام.. إصابات كورونا حول العالم أكثر من 140.7 مليون حالة

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم حاجز 140.7 مليون حالة؛ وذلك في أحدث الإحصائيات العالمية المجمعة الصادرة صباح اليوم، الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات 140 مليونًا و729 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى أكثر من 80.2 مليونًا؛ فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ثلاثة ملايين و11 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه جرى إعطاء نحو 884 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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