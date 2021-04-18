أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا -
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية -
مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية -
"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة -
أغرب القبائل.. بالصور "الكارا المتوحشة" يرمون أطفالهم في النهر ويضربون الفتيات -
بعد الدعم الكبير من دول الخليج .. البصرة تحتضن خليجي 25 -
مدير تطوير لومار: "جائزة الأزياء" وضعتنا على طريق المنافسة العالمية -
وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده -
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

توزيع 20 ألف وجبة طازجة في إفطار صائم بخيرية نجران خلال رمضان

Print
عطيف: يهدف المشروع إلى تكافل المجتمع وفتح باب التطوع للمساهمة فيه

توزيع 20 ألف وجبة طازجة في إفطار صائم بخيرية نجران خلال رمضان

نفذت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، مشروع إفطار صائم للمستفيدين والمحتاجين. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف قائلًا: إن آلية عمل المشروع هي تجهيز الوجبات الجافة والساخنة، وتحديد وفرز نقاط التوزيع، وتوزيع الفِرَق التطوعية على المواقع، ثم البدء في توزيع الوجبات الطازجة على الصائمين؛ من خلال إيصالها إلى منازلهم يوميًّا مع التقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وأضاف عطيف: مشروع إفطار صائم مستمر طيلة شهر رمضان المبارك، وعدد الوجبات 20 ألف وجبة طازجة، وقيمة الوجبة الواحدة 15 ريالًا بإجمالي 300 ألف، ويهدف المشروع إلى تكافل المجتمع وترابطه غنيًّا وفقيرًا ببعضه وفتح باب التطوع للمجتمع للمساهمة في مشروع إفطار صائم.

توزيع 20 ألف وجبة طازجة في إفطار صائم بخيرية نجران خلال رمضان

توزيع 20 ألف وجبة طازجة في إفطار صائم بخيرية نجران خلال رمضان

الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا

"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا

"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية

"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية

مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية

مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية

"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة

"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة