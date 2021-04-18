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يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث القطار

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السيسي يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث القطار يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث القطار
خرج عن القضبان ما أدى إلى إصابة 97 شخصًا بالحادث

السيسي يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث القطار

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة.

وكلّف السيسي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلًّا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، الأحد، على أن تتم موافاة الرئيس المصري بتقرير مفصل في هذا الشأن.

وصرح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تم تكليف وزيرَي التعليم العالي والصحة بتفقد المستشفيات التي تم نقل مصابي الحادث إليها، مؤكدًا على تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة للمصابين، فيما تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحادث.

وأصيب العشرات في حادث قطار جديد شهدته ، الأحد، عندما خرج قطار متجه من القاهرة إلى المنصورة عن مساره في محافظة القليوبية.

وخرج القطار المتجه من القاهرة إلي المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ.

وقالت وزارة الصحة المصرية: إن 97 شخصًا أصيبوا في الحادث، فيما دفعت الوزارة بالعشرات من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


وفي وقت سابق قال محافظ القليوبية: إن حصيلة الإصابات بلغت 103 أشخاص حتى الآن.الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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