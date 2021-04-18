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الجوف.. جمعية الملك عبد العزيز النسائية تُطلق مشروع "أفرِحهَا"

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الجوف.. جمعية الملك عبد العزيز النسائية تُطلق مشروع "أفرِحهَا" الجوف.. جمعية الملك عبد العزيز النسائية تُطلق مشروع "أفرِحهَا"
لتجديد المنازل وتوفير المواد الغذائية وسداد فواتير الكهرباء

الجوف.. جمعية الملك عبد العزيز النسائية تُطلق مشروع

أطلقت جمعية الملك عبدالعزيز النسائية الخيرية بسكاكا الجوف، اليوم الأحد، مشروع "أفرِحهَا" الذي يسعى لتمكين ودعم مبادرات الجمعية في تجديد المنازل، وهدايا العيد للأسرة، وتوفير المواد الغذائية، وإعداد وتفعيل البرامج التدريبية والدورات المعتمدة للمستفيدات، وسداد فواتير الكهرباء، ودعم مستفيدات الجمعية من الأرامل والمطلقات وإسعادهم من خلال تلبية كافة احتياجاتهم.

وأهابت الجمعية بالموسرين ورجال الأعمال تقديم الدعم لأنشطة وبرامج الجمعية التي تسعى دائمًا لتطويرها وتعزيز الخدمات التي تقدم لمستفيدي الجمعية من خلال استقبال التبرعات على حسابات الجمعية بأحد أسهم المشروع "سهم الجود-100 ريال / سهم العطاء-500 / سهم الكرم- 1000 ريال".

بنك الراجحي: SA1380000680608013322117

بنك الرياض: SA1120000004081385679955

ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الواتس آب من خلال الرقم: 0539130806

يذكر أن جمعية الملك عبد العزيز النسائية الخيرية تأسست بالجوف عام 1423هـ، برعاية وتأسيس من الأميرة د. سلوى بنت أحمد الأحمد، حفظها الله، ورئاسة الأميرة سارة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حفظها الله، وهي مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (235) وتاريخ (21/ 7/ 1423هـ) وترأس مجلس إدارتها حاليًّا فاطمة بنت عبدالمحسن المويشير.

وتهتم الجمعية بشؤون المرأة؛ حيث إنها تسعى لتمكينها عبر ما تقدمه من برامج وخدمات ومساعدات للمطلقات والأرامل والأيتام وأسر السجناء وذوي الدخل المحدود.جمعية الملك عبد العزيز النسائية الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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