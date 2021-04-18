الليث.. موثِّق مقطع فيديو الصاعقة والسيارة يكشف تفاصيل اللحظات المرعبة

★ ★ ★ ★ ★

قال: دويّ قوي لصوتها اضطرني لوقف التصوير.. وقعت في "الكد الأحمر"

كشف المواطن أحمد الحاتمي، الذي وثق مقطع فيديو للصاعقة التي ضربت سيارة مساء أمس جنوبي الليث، تفاصيل الحادثة، وكيف انتهت تلك اللحظة المرعبة بعد أن قطع التصوير من هول الموقف.

وقال "الحاتمي" لـ"سبق": إنه "أثناء تصوير الأجواء ليلة أمس بالتحديد في الكد الأحمر جنوب مركز الشواق جنوب الليث، وبصحبة أحد أقاربه؛ ضربت صاعقة رعدية سيارتهما وهما بجوارها، دون أن يصابا بأي أذى ولله الحمد".

وأشار إلى أن المركبة هي الأخرى لم تتضرر؛ لافتًا إلى أن هاتفه المحمول أثناء التقاط المشهد كان على وضع الطيران؛ فيما كانت الصاعقة تتمركز فوق السيارة مُحدثة صوتًا قويًّا، وهما يقفان بالقرب من المركبة.

وأوضح "الحاتمي" أنه تفاجأ بالصاعقة؛ مما اضطره لقطع التصوير من هول الموقف. الليث صاعقة رعدية