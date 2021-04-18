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"الحج": أكثر من 15 مليون مستفيد من تطبيق "اعتمرنا" ونموذج العمرة

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"الحج": أكثر من 15 مليون مستفيد من تطبيق "اعتمرنا" ونموذج العمرة "الحج": أكثر من 15 مليون مستفيد من تطبيق "اعتمرنا" ونموذج العمرة
قال: هناك ما يزيد على 2500 حافلة لنقل المعتمرين وفق الإجراءات الوقائية

أكد المتحدث الرسمي لـ"وزارة الحج" المهندس هشام سعيد، أن عدد المستفيدين من تطبيق "اعتمرنا" ومن نموذج العمرة الآمنة، بلغ أكثر من 15 مليون مستفيد؛ مشددًا على أنه يُشترط التحصين للحصول على تصريح العمرة.

وأشار خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات في المملكة، إلى أنه تم توفير وسائل نقل آمنة لنقل المعتمرين من وإلى المسجد الحرام، وأن 2500 حافلة تعمل في موسم العمرة برمضان؛ إذ يتم نقل المعتمرين بحافلات لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 50٪.وزارة الحج تطبيق اعتمرنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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