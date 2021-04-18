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سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا عند 10048 نقطة

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سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا عند 10048 نقطة سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا عند 10048 نقطة
بتداولات بلغت 7 مليارات ريال.. 270 ألف صفقة

سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا عند 10048 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 60.78 نقطة، ليقفل عند مستوى 10048.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 237 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: (وفرة، والمواساة، والأبحاث والتسويق، والجوف، والخدمات الأرضية) الأكثر ارتفاعًا؛ أما أسهم شركات: (حلواني إخواني، واللجين، وبتروكيم، ودراية ريت، والإنماء طوكيو)؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نِسَب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.67% و2.46%.

فيما كانت أسهم شركات: (دار الأركان، والإنماء، وسيرا، والتصنيع، وكيان السعودية) هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: (الجوف، ودار الأركان، والراجحي، ووفرة، والإنماء) هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 70.91 نقطة، ليقفل عند مستوى 24007.65 نقطة، وبتداولات بلغت 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 76 ألف سهم تقاسمتها 448 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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