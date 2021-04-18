تسجيل 50 وفاة و 4085 اصابة بفيروس كورونا

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (4085) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (676,175) حالة.

• سُجّلت (50) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7987) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.65%)، مقارنة مع (11.71%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (32,296) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,404,559) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6482) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (617,096) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (51,092) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (218) حالة، فيما غادرت (342) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2431) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 40%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 68%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 47%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 61%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 34%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 23%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 36%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (1647) في محافظة العاصمة عمّان.

- (669) في محافظة إربد، منها (131) في الرمثا.

- (473) في محافظة الزرقاء.

- (327) في محافظة المفرق.

- (201) في محافظة البلقاء.

- (159) في محافظة الكرك.

- (132) في محافظة مأدبا.

- (124) في محافظة جرش.

- (112) في محافظة الطفيلة.

- (100) في محافظة عجلون.

- (97) في محافظة العقبة.

- (44) في محافظة معان، منها (6) في البترا.