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متحدث الصحة: مواعيد الجرعة الثانية للقاح كورونا ستصل للمستفيدين تلقائيًّا

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متحدث الصحة: مواعيد الجرعة الثانية للقاح كورونا ستصل للمستفيدين تلقائيًّا متحدث الصحة: مواعيد الجرعة الثانية للقاح كورونا ستصل للمستفيدين تلقائيًّا
قال: الأولوية لمن تجاوزوا الـ60 عامًا.. وهناك ارتفاع بمنحنى الإصابات دون إجراءات

متحدث الصحة: مواعيد الجرعة الثانية للقاح كورونا ستصل للمستفيدين تلقائيًّا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أن مواعيد الجرعة الثانية للقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل للمستفيدين دون عمل أي إجراءات.

وتفصيلًا: أوضح "العبد العالي" مساء اليوم خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا؛ أن الأولوية في مواعيد الجرعة الثانية ستكون لمن تجاوزوا الـ60 عامًا وأكثر.

وأشار العبد العالي إلى أن الصحة لا تزال ترصد ارتفاعًا في عدد منحنى الإصابات بكورونا، ونصف عدد الحالات الحرجة المصابة تعود لكبار في السن.المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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