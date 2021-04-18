"أمانة الطائف" تواجه اختبار "الأمطار" بـ63 فرقة في مواقع تجمع المياه

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قامت بإصلاح الحركة المائية داخل العبارات وإزالة العوالق المختلفة

تشهد محافظة الطائف اليوم أمطاراً غزيرة وارتفاعاً في كميات المياه، حيث نجحت أمانة الطائف في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الطائف، من خلال نشرها لفرق الطوارئ والفرق الميدانية المكونة من آليات وفرق راجلة ومعدات للشفط وآليات متنوعة، حيث تم نشر أكثر من ٦٣ فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول وعبارة التصريف والمواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار.

فيما عملت الآليات والفرق الميدانية خلال الحالة المطرية على التأكد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومنهولات التصريف.

كما قامت الفرق بشكل متواصل بإزالة الشوائب وتحرير الحركة المرورية وشفط المياه في أقل من ساعة وتم رفع المخلفات ورصدت عدسة "سبق" تواجد أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي وعدد من الوكلاء ومدراء الأمانة في الميدان لمتابعة تدفق المياه ومتابعة المعدات التي جهزتها الأمانة تحسبًا لأي طارئ لا قدر الله.

يشار إلى أن المحافظة تشهد أمطاراً غزيرة جداً أدت إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار، مما يؤدي إلى تأخر تصريف المياه بمواقع التجمع، مشيراً إلى أنها نفذت مؤخراً برنامجاً لتنظيف العبارات ومجاري السيول وفحص المولدات ومضخات شفط المياه، لضمان الأداء الأمثل خلال هطول الأمطار.