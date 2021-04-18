أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا -
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية -
مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية -
"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة -
أغرب القبائل.. بالصور "الكارا المتوحشة" يرمون أطفالهم في النهر ويضربون الفتيات -
بعد الدعم الكبير من دول الخليج .. البصرة تحتضن خليجي 25 -
مدير تطوير لومار: "جائزة الأزياء" وضعتنا على طريق المنافسة العالمية -
وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده -
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. "الداخلية: ارتفاع المنحى الوبائي والحالات الحرجة يقودنا لطريق غير مرغوب به

Print
فيديو.. "الداخلية: ارتفاع المنحى الوبائي والحالات الحرجة يقودنا لطريق غير مرغوب به .. "الداخلية: ارتفاع المنحى الوبائي والحالات الحرجة يقودنا لطريق غير مرغوب به
تسجيل أكثر من 27 ألف مخالفة للاحترازات في كل مناطق المملكة

فيديو..

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب من ارتفاع المنحى الوبائي والحالات الحرجة والذي يقودنا إلى طريق لا يرغب فيه المجتمع.

وقال المقدم الشلهوب في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا في المملكة اليوم: "ما نلاحظه جميعاً من ارتفاع في مؤشرات المنحنى الوبائي وزيادة في الحالات الحرجة، ذلك يقودنا في طريق لا يرغب فيه المجتمع؛ قد تقيد فيه بعض المناشط وتوصد الأبواب وتعزل الأحياء والمدن، وتوقف وسائل النقل، ويؤخذ الجميع بجريرة المتهاونين".

وأضاف "الشلهوب": رغم الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة التي جعلت صحة الإنسان أولاً، والتحذيرات المستمرة من الجهات المعنية بالتقيد بالإجراءات الصحية التي تقي المجتمع من الوباء بإذن الله، وتمنع الانتشار، ولكن ما زلنا نشاهد مَن يتراخى في الالتزام بها!

وكشف متحدث "الداخلية" عن تسجيل أكثر من 27 ألف مخالفة للاحترازات في كافة مناطق المملكة.. ومنطقة الرياض تسجل أكثر من 9.4 آلاف مخالفة.

ودعا المتحدث الأمني لـوزارة الداخلية الجميع إلى المبادرة في حال مشاهدة أي مخالفة إلى الإبلاغ على الرقم 999 لجميع مناطق المملكة، و911 لمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

وشدد في هذا الصدد على أن الجهات الأمنية مستمرة في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد بالفيديو.. شرطيات أمن الطرق لتنفيذ مهام الضبط ومتابعة نظامية دخول المعتمرين

شاهد بالفيديو.. شرطيات أمن الطرق لتنفيذ مهام الضبط ومتابعة نظامية دخول المعتمرين

شاهد بالفيديو.. شرطيات أمن الطرق لتنفيذ مهام الضبط ومتابعة نظامية دخول المعتمرين

شاهد بالفيديو.. شرطيات أمن الطرق لتنفيذ مهام الضبط ومتابعة نظامية دخول المعتمرين

بالفيديو.. أمطار النماص تشكّل مناظر خلابة وشلالات نسيل الأودية

بالفيديو.. أمطار النماص تشكّل مناظر خلابة وشلالات نسيل الأودية

شاهد بالفيديو.. "الوسية" سعودي شاب في السبعين.. والسر بالرياضة

شاهد بالفيديو.. "الوسية" سعودي شاب في السبعين.. والسر بالرياضة