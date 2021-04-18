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برئاسة "الفردان".. اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ119

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برئاسة

عقدت اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ119 اليوم افتراضياً برئاسة عبداللطيف الفردان وبمشاركة الأعضاء ممثلو اتحادات كرة السلة بدول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها المصادقة على محضر اجتماع اللجنة التنظيمية السابق الـ 118، والاطلاع على جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة التنظيمية فيما يخص إقامة بطولة الأندية الخليجية رقم (40) المؤهلة لبطولة آسيا، كما ناقش الأعضاء أجندة النشاط الرياضي للفترة 2019 - 2024، إضافة إلى اعتماد مواعيد البطولات لعام 2021م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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