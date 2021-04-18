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وفاة الأديب واللغوي الأردني عودة أبو عودة

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وفاة الأديب واللغوي الأردني عودة أبو عودة وفاة الأديب واللغوي الأردني عودة أبو عودة

جي بي سي نيوز :- توفي، الثلاثاء، الأديب واللغوي الأردني الدكتور عودة أبو عودة عن عمر يناهز واحدا وثمانين عاما.

وقضى أبو عودة جل عمره في العلم وخدمة اللغة العربية، وسخر علمه وعمره في خدمتها، مدرسا في مدارس التربية والتعليم في الأردن، ومسؤولا في المناهج ومؤلفا لكتب اللغة العربية لطلبة التعليم العام والجامعات في الأردن وعدد من الدول العربية.

ولد عودة خليل أحمد أبو عودة في 2/6/1940 في بلدة العباسية في حيفا بفلسطين المحتلة عام 1948، أنهى الثانوية العامة الأردنية سنة 1957، وحصل على شهادة الدبلوم في التربيّة من الجامعة الأردنيّة سنة 1975، وشهادة البكالوريوس في اللغة العربيّة والعلوم الإسلاميّة من جامعة القاهرة سنة 1966، وشهادة الماجستير في اللغة والنحو من الجامعة نفسها سنة 1982، ثم شهادة الماجستير في التربية والمناهج وأساليب التدريس من الجامعة الأردنيّة سنة 1986، وشهادة الدكتوراه في النحو وعلوم اللغة من الجامعة نفسها سنة 1988.

عمل مدرساً للّغة العربيّة في جامعة عمّان الأهليّة، وتولّى رئاسة قسم اللغة العربيّة فيها لمدة سبع سنوات، ثم انتقل لتدريس علوم اللغة في جامعة الزرقاء الخاصة، ورأسَ قسم اللغة العربيّة فيها لمدة أربع سنوات.

اختير عضواً في لجنة تأليف مناهج اللغة العربيّة في وزارة التربيّة والتعليم.

وهو عضو في اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيّين، ومجمع اللغة العربيّة الأردني، ورأسَ المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالميّة في الأردن (2005-2011).

من أعماله الأدبية: "التطوّر الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم"، و"بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين"، و"الأدب العربي وفنونه".

جي بي سي نيوز

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