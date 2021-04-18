سوريا .. مقتل مدير فرعي وسائقه بانفجار لغم في ريف دير الزور

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جي بي سي نيوز :- نعت وزارة الموارد المائية في سوريا أحد المديرين الفرعيين لديها الذي قضى مع سائق السيارة التي تقلهما إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف دير الزور الشرقي.

ونعت الوزارة محمد أحمد البدعي وهو رئيس الدائرة الفنية في مديرية التشغيل والصيانة بحوض الفرات الأدنى، التابعة للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي.

وقالت إن البدعي قضى نتيجة انفجار لغم أثناء أداء واجبه في إعادة تأهيل أجزاء القطاع الثالث في دير الزور.

وذكرت وكالة سانا أن انفجار اللغم في قرية المريعية أدى أيضا إلى مقتل سائق السيارة "بعد إصابته بجروح خطيرة"

وذكرت صفحات محلية ذكرت أن السائق "عبود العكلة" أصيب بجراح نتيجة الانفجار، وتوفي لاحقا.

والبدعي من مواليد بلدة الموحسن عام 1967 ومتخرج في كلية الهندسة المدنية جامعة حلب.

المصدر: سانا + صفحات إخبارية محلية