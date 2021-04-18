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بالصور.. وفيات وعشرات المصابين في حادث خروج قطار عن القضبان بمصر

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بالصور.. وفيات وعشرات المصابين في حادث خروج قطار عن القضبان بمصر

دفعت هيئة الإسعاف بمحافظة القليوبية المصرية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وعشرات المصابين.

وقد توجّه وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير إلى مكان حادث قطار طوخ الذي انقلب عدد من عرباته، بقرية كفر الحصة بمدينة القليوبية، والذي حمل رقم 494 مميز- مكيف القادم من مدينة المنصورة في طريقه إلى القاهرة.

ويظهر نشرته مواقع مصرية عن الحادث، عدداً من عربات القطار منقلبة، فيما يقوم عدد من المواطنين بالنزول من القطارات وسط احتشاد كبير حول القطار.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم تشكيل لجنة فنية عاجلة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انقلاب عربتين من القطار رقم 949 خط "القاهرة - المنصورة".

بالصور.. وفيات وعشرات المصابين في حادث خروج قطار عن القضبان بمصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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