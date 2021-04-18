"صحة نجران" الأولى في "وازن" على مستوى المديريات والمستشفيات بنسبة 86%

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مستشفى الملك خالد بالمنطقة حصد المركز الأول و"الولادة والأطفال" حل ثالثاً

حصدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران المركز الأول بنسبة 86%، في برنامج "وازن" على مستوى المديريات والتجمعات، خلال الربع الأخير من 2020.

فيما حاز مستشفى الملك خالد في نجران المركز الأول على مستوى المستشفيات فئة 300 سرير من بين 22 مستشفى، كما فاز مستشفى الولادة والأطفال بالمركز الثالث من بين 18 مستشفى للولادة والأطفال.

ويعد برنامج "وازن" من البرامج الواعدة بالوكالة العلاجية ويعتمد على بطاقة الأداء المتوازن لقياس إنجاز الأهداف الاستراتيجية لمستشفيات وزارة الصحة.

ويرتكز البرنامج على محاور رئيسة، في مقدمتها العمليات التشغيلية الداخلية ورضاء المستفيدين من الخدمة، إضافة إلى نمو وتطوير الكوادر البشرية.

ويهدف برنامج "وازن" التابع للإدارة العامة لشؤون المستشفيات بوكالة وزارة الصحة للخدمات العلاجية، إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، وإعداد التقارير عن نتائج أداء المستشفيات، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء، وعكسها لأصحاب القرار، ودعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق المؤشرات لضمان تحقيق أهدافها، ومبادراتها، ومشروعاتها المعتمدة.