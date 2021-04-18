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"إتقان" تطلق حملة لبيع "جود الضيافة".. 12 شقة فندقية بجوار الحرم

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"إتقان" تطلق حملة لبيع "جود الضيافة".. 12 شقة فندقية بجوار الحرم "إتقان" تطلق حملة لبيع "جود الضيافة".. 12 شقة فندقية بجوار الحرم
"الرشيد" فرصة نادرة والتملك مدى الحياة استثمار العمر وذخر الأجيال

أطلقت شركة إتقان العقارية الحملة التسويقية لبيع مشروع (جود الضيافة) الواقع في مشروع جبل عمر بمباني أبراج الهيلتون والكونراد والحياة ريجنسي بمكة المكرمة، والذي يحوي 12 شقة فندقية فاخرة بجوار الحرم المكي الشريف وتعد فرصة استثمارية الأندر من نوعها.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن الشقق الفندقية في (جود الضيافة) تتميز لمجاورتها أعظم وأقدس بقعة على وجه الأرض ويقصدها ملايين المسلمين بالعالم، حيث تبعد دقيقتين سيراً على الأقدام من بوابات الحرم المكي الشريف وتتراوح مساحاتها ما بين 51 م2 و400 م2 تتناسب مع الأسرة باختلاف عدد أفرادها.

وعن مميزات المشروع قال "الرشيد" يتكون مشروع (جود الضيافة) من 12 شقة متاحة للتملك الحر مدى الحياة وتعد من أفخم الشقق الفندقية في العاصمة المقدسة بجوار الكعبة المشرفة، حيث تحتوي كل شقة على غرفة نوم وصالات معيشة ودورات مياه ومطبخ، كما أنها مؤثثة ومشطبة بأفخم وأرقى الأثاث بالمواصفات العالمية.

وبين "الرشيد" أن شقق (جود الضيافة) تنفرد بتكامل مكوناتها المعيشية وتتيح سهولة السكن للعائلة على اختلاف عدد أفرادها، مضيفاً أن مباني المشروع حديثة لا يتجاوز عمرها سبع سنوات وتحوي 100 محل و21 مطعماً ولا تبعد سوى 70 متراً عن ساحة الحرم المكي الشريف.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية في ختام تصريحه المستثمرين والمواطنين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة لمعرفة تفاصيل أكثر ومعلومات أخرى عن جود الضيافة، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية (920001019 -0537532000) أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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