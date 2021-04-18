لليوم الثالث.. أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على الطائف

★ ★ ★ ★ ★

ولا تزال السماء ملبدةبالغيوم .. ودعوات لأخذ الحيطة والحذر

عدسة : ماجد عسيري: تشهد الطائف لليوم الثالث على التوالي، أمطارًا غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة، حيث تهطل في هذه الأثناء أمطار غزيرة على وسط المحافظة والأحياء في شمال وجنوب وغرب الطائف وسط عواصف رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

وشهدت الأمطار أحياء محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وتركزت غزارة الأمطار وسط المحافظة، فيما سالت على إثرها العديد من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمراً.

وكانت الجهات المعنية، قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.