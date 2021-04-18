إيقاف طالبة فلبينية حاولت السفر إلى السعودية بهوية مزورة

★ ★ ★ ★ ★

اعترفت بعمرها الحقيقي أثناء الاستجواب وأظهرت بطاقتها الحقيقية

أوقف مكتب الهجرة في مطار نينوي أكينو الدولي بالفلبين طالبة ثانوية من الجنسية الفلبينية حاولت السفر إلى السعودية للعمل كعاملة منزلية.

ووفقاً لصحيفة "مانيلا بولتن" فإن ضباط الهجرة في المطار بعد فحص هوية المسافرة اتضح أنها قامت بتزوير تاريخ ميلادها؛ لتلبية شروط العمل في السعودية التي تضع شروطاً مشددةً لمنع عمل القُصّر.

وأشار التقرير إلى أن الفتاة اعترفت بعمرها الحقيقي أثناء الاستجواب، وأظهرت بطاقة هويتها التي تحمل صورتها، وهي ترتدي الزي المدرسي للمرحلة الثانوية.