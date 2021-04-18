أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا -
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية -
مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية -
"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة -
أغرب القبائل.. بالصور "الكارا المتوحشة" يرمون أطفالهم في النهر ويضربون الفتيات -
بعد الدعم الكبير من دول الخليج .. البصرة تحتضن خليجي 25 -
مدير تطوير لومار: "جائزة الأزياء" وضعتنا على طريق المنافسة العالمية -
وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده -
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيقاف طالبة فلبينية حاولت السفر إلى بهوية مزورة

Print
إيقاف طالبة فلبينية حاولت السفر إلى السعودية بهوية مزورة إيقاف طالبة فلبينية حاولت السفر إلى بهوية مزورة
اعترفت بعمرها الحقيقي أثناء الاستجواب وأظهرت بطاقتها الحقيقية

إيقاف طالبة فلبينية حاولت السفر إلى السعودية بهوية مزورة

أوقف مكتب الهجرة في مطار نينوي أكينو الدولي بالفلبين طالبة ثانوية من الجنسية الفلبينية حاولت السفر إلى للعمل كعاملة منزلية.

ووفقاً لصحيفة "مانيلا بولتن" فإن ضباط الهجرة في المطار بعد فحص هوية المسافرة اتضح أنها قامت بتزوير تاريخ ميلادها؛ لتلبية شروط العمل في السعودية التي تضع شروطاً مشددةً لمنع عمل القُصّر.

وأشار التقرير إلى أن الفتاة اعترفت بعمرها الحقيقي أثناء الاستجواب، وأظهرت بطاقة هويتها التي تحمل صورتها، وهي ترتدي الزي المدرسي للمرحلة الثانوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية

"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

"‎الجمارك السعودية" تحبط محاولتين لتهريب 2,250,000 ريال

"‎الجمارك السعودية" تحبط محاولتين لتهريب 2,250,000 ريال