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"هلال الطائف" يباشر 18 مشاجرة و484 بلاغًا متنوعًا

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خلال الـ 5 أيام الأولى في "رمضان"

بلغَ إجمالي بلاغات حالات المشاجرة في الطائف والتي باشرتها فرق إسعاف هيئة الهلال الأحمر من

الأول من رمضان حتى اللحظة 18 بلاغًا، نتج عنها 21 حالة، نقل منها للمنشآت الطبية 13، فيما تلقى العلاج 8 منهم.

جاء ذلك في إحصائية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف خلال الخمس الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، حيث بلغت عدد الحالات التي تم التعامل معها 484 حالة إسعافية تنوعت ما بين حالات مرضية، وحالات مرورية.

وكشفت الهيئة أنه تم التعامل مع تلك الحالات عبر كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير والتي تتعامل بحرفية تامة معها، حيث تم نقل 300 حالة إسعافية للمنشآت الطبية لاستكمال العلاج اللازم، فيما اكتفت 176 حالة الخدمة الإسعافية المقدمة من الهيئة.

يذكر أن الهيئة في محافظة الطائف تقدم خدماتها الإسعافية من خلال 24 مركزًا إسعافياً مجهزة بأعلى المعايير والتي تساهم في تقديم الخدمة الإسعافية المتميزة لمحتاجيها، وفي حال طلب الخدمة الإسعافية يكون عبر الاتصال على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق "اسعفني".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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