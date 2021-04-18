"العتيبي" يقف على سير الاختبارات بمدارس الدمام ويتفقّد غرف الكنترول

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تابع دخول الطلاب على منصة "مدرستي" وزار ثانوية الخبر

وسط منظومة خدمية تقنية متقدمة أدى طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، باكورة اختباراتهم للفصل الدراسي الثاني عن بُعْــد، يأتي ذلك وسط إطلاق تعليم المنطقة قاعة افتراضية وفريقًا مساندًا لدعم سير ‎الاختبارات تقنياً، والرد على كل الاستفسارات من جميع الفئات (معلم - طالب - ولي أمر)؛ وذلك لتجاوز أي صعوبات تقنية قد يتعرضون لها والعمل على وضع فرص التحسين لها.

وتفصيلاً، تفقّد مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، ظهر اليوم، سير الاختبارات عبر جولات ميدانية قام بها شملت عدداً من مدارس تعليم المنطقة بوقوفه على غرف الكنترول، ومتابعته المباشرة لأداء الطلبة للاختبارات عبر منصة "مدرستي"، فضلاً عن لقائه بقادة تلك المدارس وعدد من ومعلميها والمشرفين ومناقشتهم حول الخطط الموضوعة للاختبارات ووضع فرص التحسين لها بما يحقق الأهداف المنشودة.

ووقف مدير "التعليم" ضمن زياراته الميدانية على ثانوية الخبر، ولقاء جمعه بقائدها تركي الحربي وعدد من المعلمين تخللها مناقشة عدة جوانب تصب جميعها في جانب الاطمئنان على سير الاختبارات عن بُعْــد.

فيما أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى وقوف مدير عام تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي، والقيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات مبكراً على استعدادات بدء مدارس المنطقة في الاختبارات عن بُعْــــد.