7915 ملاحظة على الجهات الخدمية لـ"حفريات مكة".. "المياه" بالمقدمة

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جولات مسح يومية لمراقبي إدارة مختبر المواد بالإدارة العامة للطرق والإنارة

‬كشف المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف عن جهود أمانة العاصمة المقدسة في معالجة الحفر ورصد العيوب الطرقية بشوارع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتجاوب الجهات الخدمية في معالجة ملاحظات حفريات الخدمات على الطرق بما ينعكس إيجاباً على نسب الإنجاز وتحسين المشهد البصري والحضري ورفع كفاءة الطرق بالعاصمة المقدسة.

وأكد "الشريف" قيام مراقبي إدارة مختبر المواد بالإدارة العامة للطرق والإنارة بجولات المسح الميداني يومياً لرصد الحفر الناتجة عن خطوط تمديد الخدمات ورصد العيوب الطرقية، إضافة إلى تلقي بلاغات المواطنين عن طريق نظام "شموع" وهو نظام بلاغات في أمانة العاصمة المقدسة مزود بشاشات طرفية لدى الجهات الخدمية لاستلام البلاغات الخاصة بهم ومعالجتها على مدار الساعة

وأوضح "الشريف" أنه تم رصد 7915 ملاحظة على الجهات الخدمية في نطاق البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة تم إنجاز 3023 ملاحظة منها، حيث كانت شركة المياه الوطنية في مقدمة الشركات بـ 4362 ملاحظة، يليها الشركة السعودية للكهرباء بـ 2542 ملاحظة، ثم شركة الاتصالات السعودية بـ 975 ملاحظة، وشركة موبايلي بـ26 ملاحظة، وشركة ضوئيات بـ7 ملاحظات، وفي نهاية الشركات شركة الاتصالات المتكاملة بـ3 ملاحظات، مؤكداً أن الأمانة تعمل على تقليل أثر حفريات الخدمات على الطرق والشوارع، وخفض تكاليف صيانة الأعمال المنفذة من قِبل الشركات ومعالجة أثرها.

وأبان أن متابعة تسديد بلاغات الحفر والملاحظات تتم عن طريق جولات المسح الميداني وبلاغات 940 وردم الحفر وقص الاسفلت القديم وإزالته وإعادة الوضع طبقاً للشروط والمواصفات الفنية باستخدام خلطة اسفلتية مطابقة للمواصفات المعتمدة، وتقديم بيانات تسديد أسبوعية لإدارة مختبر المواد عن المواقع التي تم معالجتها وتقييم مستوى أداء أعمال الجهات الخدمية المشرفة على المشاريع في العاصمة المقدسة.