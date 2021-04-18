٢٦ ألف طالب وطالبة بمدارس المخواة يؤدون اختباراتهم عبر "مدرستى"

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"الجالوق" تابع سير الامتحانات فى مجمع أبي بن كعب وأشاد بالدعم التقني

استقبلت مدارس ‫تعليم المخواة اليوم أكثر من 26 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة

والثانوية،عبر منصة مدرستي لأداء الاختبارات النهائية، وكان تعليم المخواة قد أعلن عن خطة متكاملة لتقديم الدعم الفني والتقني للطلاب والمدارس والأسر.

‏وشهد مدير ‫تعليم المخواة علي الجالوق اليوم انطلاقة ‫اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية

بمجمع أبي بن كعب عبر ‫منصة مدرستي ويقف على خطط وسير أعمال الاختبارات ويشيد بالدعم التقني والفني المقدم لطلاب المدرسة وأسرهم.

وعبر الجالوق عبر فيديو بثه حساب الإدارة على منصة تويتر عن امتنانه للجهود العظيمة التي قدمتها حكومة خادم

الحرمين الشريفين لدعم استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، كما ثمن متابعة وحرص سمو أمير منطقة الباحة

ودعم وتواصل وزارة التعليم المستمر وأضاف: ‏"وقفت على انطلاقة ‫الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني بمجمع أبي

بن كعب، وقد سرنا حسن إدارة الزملاء لأعمال الاختبارات وما يقدمون من دعم فني وتقني للأبناء وأسرهم من أجل استمرار عمليات ومراحل القياس والتقويم والتحسين المستمر".

وأشاد مدير تعليم المخواة عبر حساب الإدارة بمنصة تويتر بالأسرة التي تعتبر الشريك الداعم والذي ساهم بفعالية في

إنجاح الرحلة التعليمية للأبناء من خلال الإشراف المباشر على أداء الأبناء، ‏وبين بالقول: "تظل الشريك الفاعل في إنجاح

‫الاختبارات النهائية عبر ‫ منصة مدرستي ‏بتعزيز قيم النزاهة واعتماد الأبناء على الذات واستشعار المسؤولية الشخصية ومراقبة الله تعالى".

فيما ‏تواصلت اليوم زيارات الدعم للقيادات التعليمية بتعليم المخواة، وذلك عبرتنفيذ خطط الزيارات الميدانية لمتابعة

الاختبارات في ‫منصة مدرستي وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم للمدارس وتفعيل مهام ودور الإشراف الإلكتروني من خلال روابط الزيارات الميدانية.