استشاري: يمكن لمريض الضغط الاستغناء عن العلاج.. بشروط

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قال: اترك لطبيبك المعالج اختيار الدواء المناسب حسب تفاصيل الحالة

أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أنه بإمكان مريض الضغط الاستغناء عن علاج الضغط.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع "توتير": بالمتابعة الدقيقة لتأثير الحمية عن الملح والرياضة اليومية وإيقاف التدخين والإكثار من الخضروات والفواكه خاصة إذا كنت تعاني من السمنة وليس لديك تاريخ عائلي بالضغط.

وكان أحد المتابعين قد وجه سؤالاً: للدكتور النمر: قست الضغط عندي عدة مرات يتراوح ما بين ٨٠ و١٤٨ وأوقات ٨٠ إلى ١٦٢ هل أحتاج استخدام الأملور يومياً مع العلم أن عمري 67 سنة، فأجاب "النمر": نعم تحتاج علاج للتحكم بالضغط ولكن اترك لطبيبك المعالج اختيار الدواء المناسب حسب تفاصيل الحالة الدقيقة.