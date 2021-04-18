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أعلى حصيلة يومية.. "كورونا" يودي بحياة 23 فلسطينياً في غزة خلال يوم

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أعلى حصيلة يومية.. "كورونا" يودي بحياة 23 فلسطينياً في غزة خلال يوم أعلى حصيلة يومية.. "كورونا" يودي بحياة 23 فلسطينياً في غزة خلال يوم
ارتفاع معدل الإصابات بنسبة 5%

أعلى حصيلة يومية..

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بتسجيل 23 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف أولى الإصابات المحلية في أغسطس الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24" أن الحصيلة الجديدة ترفع عدد الوفيات إلى 761 منذ بداية الجائحة.

وبينت الوزارة أن الإصابات ارتفعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بنسبة 5 في المائة تقريباً عن النسب اليومية، التي سجلت خلال الأسبوعين الماضيين.

وشهد قطاع غزة مؤخراً ارتفاعاً مطرداً في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس بعد أشهر لم تتجاوز فيها الإصابات اليومية حاجز مائتي إصابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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