"الزهراني" يتفقّد ميدانياً سير الاختبارات النهائية في مدارس الباحة

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تابع مع القيادات التعليمية دخول الطلاب على منصة "مدرستي"

تفقّد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، اليوم الأحد، سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني في عدد من مدارس المنطقة، واطمأن على سير الاختبارات في منصة مدرستي، وتابع ميدانياً مع قادة المدارس دخول الطلاب على منصة مدرستي، واطلع على السجلات المنظمة للأداء، وخطط المدارس في معالجة الفاقد التعليمي.

وتفصيلاً، صرح "الزهراني" بأن إدارة تعليم المنطقة سخرت كل إمكانياتها لضمان جودة أداء الاختبارات، وعملت لأجل تهيئة كل الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات بيسر وسهولة من خلال تشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات للتأكد من جاهزية مدارس المنطقة ووضع فرص التحسين لها، مشيراً إلى تكاتف الجهود بين الأسرة والمدرسة بهدف تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات، لما لذلك من دور إيجابي ينعكس على استعداد الطلاب الذهني والفكري وتخطي الصعوبات أثناء الاختبار.

وأكد "الزهراني" أن كل المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات وإجراء الاختبارات عبر منصة مدرستي أو الحضورية -متى ما دعت الحاجة لذلك- مع تطبيق كل التدابير الاحترازية والوقائية وتقديم الدعم الفني والتقني للأسر والطلاب والطالبات.

وأشاد "الزهراني" في ختام زيارته بالدور الرائد الذي يقوم به قادة المدارس والمعلمون وأولياء الأمور والطلاب الذي اتسم بالجدية العالية في الالتزام والتنظيم خلال هذه الفترة.