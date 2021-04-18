شاهد.. تدشين برنامجي خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور بجامع الملك سلمان في جيبوتي

★ ★ ★ ★ ★

يستفيد منه 25 ألف شخص خلال رمضان.. وينفذ في 24 دولة حول العالم

‬ دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بمكتب الملحق الديني في سفارة المملكة في جيبوتي العاصمة برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ التي تنفذها الوزارة في جمهورية جيبوتي ضمن الدول المستهدفة في البرنامجين اللذين ينفذان في أكثر من 24 دولة حول العالم.

وتفصيلاً، جرت مراسم التدشين للبرنامجين برعاية من سفير المملكة بجيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، وحضور وتشريف من القنصل العام للمملكة عبدالله بن سعيد القحطاني، وذلك من مقر انطلاق البرنامج من جامع الملك سلمان بالعاصمة ومركز الملك عبدالعزيز لتحفيظ القرآن الكريم في تاجوراء.

فيما أكد الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة جيبوتي محمد الشيباني أن برامج الخير السعودية والتي تطلقها كل عام قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- هي رسالة تواصل ومحبة من مملكة العطاء للإخوة المسلمين في كافة أنحاء العالم، منوهاً بالمتابعة والإشراف المباشر من وزير الشؤون الإسلامية الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد على أهمية تحقيق رسالة البرنامج الأخوية.

وبيّن "الشيباني" أن تنفيذ البرنامجين سيشمل عدداً من المدن الرئيسية وفق الإجراءات الاحترازية المُتبعة في جائحة كورونا، مبيناً أن البرنامجين يستهدفان أكثر من 25.800 ألف مستفيد بتوزيع 1300 سلة غذائية و18 ألف كيلو من التمور الفاخرة، وفق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما أعرب إمام جامع الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعاصمة جيبوتي الشيخ أحمد ياسين عيسى، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، على هذه اللفتة الكريمة وغير المُستغربة، والتي ستسهم في التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان الفضيل.