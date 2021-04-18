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استحداث مسار خاص لكبار السن للحصول على لقاح كورونا بمكة

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دون موعد سابق خاص وتحت شعار "نمنحك ‫الأولوية لأنك غالي علينا "

استحداث مسار خاص لكبار السن للحصول على لقاح كورونا بمكة

استحدث تجمّع مكة المكرمة الصحي مساراً خاصاً تحت شعار "نمنحك ‫الأولوية لأنك غالي علينا"، والذي يهدف إلى تخصيص مسار خاص للفئة المستهدفة منذ وصولهم لمركز اللقاحات والمرور عبرها دون التسجيل أو تحديد موعد، وخدمته بسرعة أكبر بعد حصولهم على بطاقة من بوابة الدخول ويتم مرافقته خلال رحلته لتلقي اللقاح.

يأتي ذلك ضمن خدمة أولوية التي أطلقتها وزارة الصحة والتي يتم خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح (كوفيد-١٩) المستجد لمن تزيد أعمارهم على 65 سنة وذلك لجميع المواطنين والمقيمين.

ويهدف التجمع الصحي من خلال هذه الخدمة إلى تسهيل رحلة المستفيد من الفئة المستهدفة بشكل أسرع دون الانتظار أو التقيد بوقت محدد وتقديم الخدمة على أعلى درجة من العناية والحرص.

وتم تخصيص مسارات خاصة في مراكز اللقاح التابعة للتجمع الصحي بمكة بحيث يتم استقبال المستفيد من البوابة وتسليمه بطاقة معقمة يتوجه بعدها إلى منصة استقبال خاصة بالفئة المستهدفة للتسجيل، وبعدها يتم مرافقته إلى غرفة التطعيم لتلقي اللقاح بكل يسر وسهولة.

ويسعى التجمع إلى تسهيل رحلة المستفيد في جميع المراكز منذ وصولهم وحتى مغادرتهم حيث تقدر المدة الزمنية للرحلة منذ الوصول حتى تلقي الجرعة بحوالي 6 دقائق، وبعدها ينتظر المستفيد للاطمئنان عليه ويغادر عبر بوابة خاصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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