"الجوازات" تتيح ‏خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمالة المنزلية إلكترونياً

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عبر منصة ‎أبشر بعدة شروط منها أن تكون الإقامة سارية المفعول

أتاحت المديرية العامة للجوازات ‏خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية إلكترونياً عبر منصة ‎أبشر.

وقالت عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر: إن من شروط تسجيل بلاغ التغيب أن تكون الإقامة سارية المفعول وأن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

وأشارت إلى أنه يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوماً فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر بشرط ألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل، وإذا تجاوز 15 يوماً، لا يتم إلغاؤه نهائياً ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.