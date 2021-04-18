"سكني": أكثر من 21 ألف أسرة استفادت من خيار البناء الذاتي خلال الربع الأول 2021

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من القرض العقاري المدعوم

‬تجاوزت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي ضمن برنامج "سكني" خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 21 ألف أسرة، وذلك في إطار جهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية، وتمكين من يملكون أراضي من بناء وحداتهم السكنية وفقاً لرغباتهم؛ سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن إجمالي الأسر المستفيدة من "سكني" خلال الربع الأول 2021 والبالغ عددهم 70.120 أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، منها 49.566 أسرة سكنت منازلها، ويستمر البرنامج في تسهيل خيارات وخدمات التملك عبر موقع وتطبيق سكني من خلال إجراءات بسيطة وميسرة، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط: http://qrco.de/sakani.

ويوفّر برنامج سكني خدمة التصاميم الهندسية للمستفيدين الراغبين في بناء أراضيهم، حيث أتاح موقع وتطبيق "سكني" خدمة اختيار تصاميم نموذجية متعددة ومتنوعة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية بالشراكة مع عدة مكاتب هندسية ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال لتوفير أكثر من 30 تصميماً يلبي مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين الراغبين ببناء أراضيهم من مستفيدي خيار البناء الذاتي، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية.

وكان ملتقى سكني الربعي الأول للعام 2021 شهد توقيع 4 اتفاقيات إضافية لتقديم تصاميم هندسية نموذجية لمستفيدي خيار البناء الذاتي عبر منصة سكني، وتدشين تطبيق "سكني" الإلكتروني الجديد وإطلاق خدمة التمويل السكني الإلكتروني لتسهيل استفادة الأسر السعودية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ومشاركة شركاء منظومة الإسكان من البنوك السعودية وشركات التطوير والتمويل العقاري.