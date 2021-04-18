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أمانة جدة تُغلق حراج الخضار المركزي وتُلْزم المستثمر بتسويره

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احترازياً بعد رصد تزاحم بين مرتاديه وضعف الإجراءات الوقائية

أمانة جدة تُغلق حراج الخضار المركزي وتُلْزم المستثمر بتسويره

‬أغلقت أمانة محافظة جدة ساحات حراج سوق الخضار المركزي احترازياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء ببيع الجملة والتجزئة، كما ألزمت المستثمر بتسوير الموقع بالكامل وإنشاء مداخل ومخارج لتنظيم عملية الدخول والخروج.

جاء ذلك بعد رصد تزايد في أعداد مرتادي السوق وضعف الإجراءات الاحترازية وعدم امتثال المتسوقين للتدابير وغياب التباعد الجسدي، كما يأتي هذا ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة.

وأوضح مدير أسواق النفع العام إبراهيم بن حسين شبعاني أن أعمال الإشراف والرقابة على سوق الخضار المركزي مستمرة لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والتنظيمية، مشيراً إلى أن الأمانة طبقت خلال جائحة كورونا عدة إجراءات احترازية، كما كلفت مراقبين لمتابعة الأعمال في الموقع والرفع عن القصور والملاحظات على المستثمر لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

وأكدت أمانة محافظة جدة حرصها على سلامة الجميع بتطبيق التعليمات النظامية حيال مخالفات الإجراءات الوقائية، كما ثمنت تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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