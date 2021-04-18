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وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 4 مواقع.. تعرّف عليها

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وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 4 مواقع.. تعرّف عليها وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 4 مواقع.. تعرّف عليها
للرجال والنساء ضمن مبادرة "موجودين"

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 4 مواقع.. تعرّف عليها

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقتي مكة المكرمة والجوف بتقديم خدماتها للرجال والنساء ضمن مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدة المتنقلة تقديم خدماتها اليوم في محافظة الكامل لمدة يومين، وفي مركز قيا لمدة يوم واحد، وتقوم الوحدة غداً بتقديم الخدمة في مركز أبو راكة لمدة يوم.
وتقدم الوحدات خدماتها للرجال والنساء في مركز الوادي بمنطقة الجوف لمدة أسبوع.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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