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"معتمدين عليك وعلى خطوتك".. حملة لأهالي الشرقية للوقاية من كورونا

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"معتمدين عليك وعلى خطوتك".. حملة لأهالي الشرقية للوقاية من كورونا "معتمدين عليك وعلى خطوتك".. حملة لأهالي الشرقية للوقاية من كورونا
لرفع مستوى الوعي وحث أفراد المجتمع على المبادرة في الحصول على اللقاح

انطلقت في المنطقة الشرقية حملة توعوية موجهة لأهالي المنطقة بضرورة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من بتوجيه من أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي "جاءت الحملة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد مع ازدياد حالات الإصابة بالفيروس وقد تم إطلاقها تحت شعار "معتمدين عليك .. وعلى خطوتك".

وبين الدكتور العريفي أن الحملة جاءت بإشراف إمارة المنطقة الشرقية وبمشاركة الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، وتعد رسالة الحملة تنبثق من الحملة المطلقة من وزارة الصحة للحث على أخذ اللقاح "خذ الخطوة".

وأشار العريفي إلى أن الحملة تهدف لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وحثهم على المبادرة في الحصول على لقاح كورونا الذي يعد الطريق الأفضل لتقليل أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا لإنهاء الأزمة بإذن الله، وحث المجتمع على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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