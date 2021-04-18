ليس القسط.. فهم خاطئ لـ"وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها" هنا صحيحه

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ظاهر لغوي يختلف عن المعنى المقصود يطرحه "السنيد" في كتابه القيم

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 167 من سورة آل عمران، يقول الله تبارك وتعالى ﴿ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا﴾، يظن بعض الناس أن معنى "العدل" هنا أيّ القسط والقيام بالحق، والصواب أن معنى العدل، أي "الفدية" .

فالله يخبر عن المجرمين الذين اتخذوا الدين لهواً ولعباً أنهم لن يقبل منهم أيّ فداء يفتدون به أنفسهم من العذاب، فهم هالكون لا محالة، والله تعالى أعلم.

يُشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعدّه الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد؛ وقدّمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد؛ عضو مجلس الشورى.