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"الجهني" عن إشراك أبناء الشهداء بمسابقة الملك للقرآن: بادرة حسنة

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"الجهني" عن إشراك أبناء الشهداء بمسابقة الملك للقرآن: بادرة حسنة "الجهني" عن إشراك أبناء الشهداء بمسابقة الملك للقرآن: بادرة حسنة
قال لـ"سبق": جهود كبيرة تبذلها "الإسلامية" في الجائحة.. خدمات جليلة

أكد الدكتور فهد بن فرج الجهني ،عضو لجنة التحكيم بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم، أن شهداء الواجب قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن الذي هو وطن الإسلام فحقهم كبير علينا، مشيداً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم المسابقة بأجمل حلة، مشيراً إلى أن إشراك أبناء الشهداء في المسابقة بادرة حسنة.

جاء ذلك في تصريح لـ"سبق" ضمن التغطية الإعلامية لاختتام التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دورتها الثانية والعشرين افتراضياً وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

وقال "الجهني"، إن شهداء الواجب قدموا أرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن الذي هو وطن الإسلام فحقهم كبير علينا، مضيفاً أن ما قامت به وزارة الشؤون الإسلامية هذا من أداء الحق لهؤلاء الفئة الغالية على قلب كل مسلم على وجه الأرض وعلى كل سعودي في وجه الخصوص، وأداء أبناء الشهداء يشكرون عليه وما رأيناه من تقديمهم لكتاب الله تعالى هذا شيء يثلج الصدور.

وعن تجهيزات وزارة الشؤون الإسلامية في ظل جائحة كورونا، قال "الجهني" أن التجهيزات كبيرة والخدمات جليلة فهو عمل كبير جداً وأشكر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على توجيهاته السديدة لإخراج المسابقة على أعلى المستويات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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