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قلق بالقاهرة والخرطوم.. رئيس وزراء إثيوبيا يحدد موعد الملء الثاني لسد النهضة

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قلق بالقاهرة والخرطوم.. رئيس وزراء إثيوبيا يحدد موعد الملء الثاني لسد النهضة قلق بالقاهرة والخرطوم.. رئيس وزراء إثيوبيا يحدد موعد الملء الثاني لسد النهضة
أبي أحمد: نعتزم تلبية احتياجاتنا من نهر النيل دون إلحاق الضرر بدول المصب

قلق بالقاهرة والخرطوم.. رئيس وزراء إثيوبيا يحدد موعد الملء الثاني لسد النهضة

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الأحد، أن بلاده ماضية في الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق أبرز روافد نهر النيل.

وفي تغريدات على موقع "تويتر"، قال أبي أحمد إن المرحلة الثانية من ملء السد ستتم في موسم الأمطار المقبل، أي خلال شهري يوليو – أغسطس، لكنه اعتبر أن الملء الثاني "سيحد من الفيضانات في السودان".

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي وفق سكاي نيوز عربية إن بلاده "تعتزم تلبية احتياجاتها من نهر النيل، وليس لديها أي نية لإلحاق الضرر بدول المصب ( والسودان)".

وتابع: "سد النهضة حال في العام الماضي دون حدوث فيضانات عارمة في السودان".

وتظهر هذه التصريحات الجديدة أن أديس أبابا عازمة على بدء المرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار، وهو ما تنظر إليه القاهرة والخرطوم بقلق شديد.

وانتهت جولة المفاوضات الأخيرة في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، مطلع أبريل الجاري، من دون التوصل إلى اتفاق بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وتقول مصر والسودان إن إثيوبيا هي المسؤولة عن فشل المفاوضات التي وصفت بـ"الفرصة الأخيرة"، بسبب تعنتها ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم بشأن السد.

وقبل أسابيع، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح من أن أي مساس بحصة بلاده في مياه النيل سيستدعي رداً "يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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