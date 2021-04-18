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500 متطوع يشاركون في توزيع مليون وجبة إفطار بالطرقات الرئيسة والإشارات

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ضمن برنامج مركز المسؤولية الاجتماعية للتقليل من نسبة الحوادث قبل الإفطار

500 متطوع يشاركون في توزيع مليون وجبة إفطار بالطرقات الرئيسة والإشارات

يواصل برنامج إفطار صائم الذي ينفّذه المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية توزيع مليون وجبة في الشوارع والطرقات الرئيسة والإشارات، فيما سيتم توزيع عدد من هذه الوجبات في بعض الأحياء المحتاجة.

وترعى البرنامج "مساعي" أوقاف موسى بن عبدالعزيز الموسى من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية.

ويهدف برنامج "إفطار صائم"، إلى التقليل من نسبة الحوادث في الطرقات، خاصة قبل وقت الإفطار، الذي تزداد فيه نسبة الحوادث وأيضاً لمساعدة بعض الأسر.

وسيتم التوزيع في عدد من مدن المملكة بهدف توسيع دائرة الفائدة من الحملة، ويشارك فيها أكثر من ٥٠٠ متطوع تم تدريبهم وتأهيلهم.

500 متطوع يشاركون في توزيع مليون وجبة إفطار بالطرقات الرئيسة والإشارات

500 متطوع يشاركون في توزيع مليون وجبة إفطار بالطرقات الرئيسة والإشارات

500 متطوع يشاركون في توزيع مليون وجبة إفطار بالطرقات الرئيسة والإشارات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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