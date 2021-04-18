نجاح حملة العصائر العضوية الأوروبية الفائقة!

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دبي، الإمارات العربية المتحدة، أقيمت العروض الترويجية في العديد من محلات السوبرماركت والهايبرماركت بما في ذلك فاز، وردة المدينة، منال المدينة، الشعب المدينة، فلك المدينة، نيو المدينة، هابي لاند، جيه مارت، باركو، اول داي فريش في دبي.

أتيح للمستهلكين فرصة التذوق المباشر لعينات من العصائر العضوية وتكوين أراءهم الشخصية حول مزاياها، كما تعرفوا على خصائصها المتأصلة فيها مثل (الطعم، الرائحة، القوام) وحول جودتها العالية وقيمتها الغذائية.

كانت العصائر، في حملة "العصائر العضوية الأوروبية"، من عدة منتجين من 3 دول مختلفة.

يمثل عصير الرمان العضوي من قبل منظمة المنتجين (ASOP) في اليونان.

يمثل عصير الكرز العضوي من قبل (BNHU) وهي منظمة تجارية غير ربحية في بلغاريا.

يمثل عصير التفاح العضوي من قبل Bio - Romania؛ وهي جمعية مكونة من مجموعة من المنظمات والمنتجين الناشطين في قطاع الزراعة العضوية في رومانيا.

ووفقاً لمسؤولين من الإتحاد الأوروبي، كانت أراء المستهلكين حول هذه العصائر مشجعًا للغاية.