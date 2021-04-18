أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا -
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية -
مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية -
"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة -
أغرب القبائل.. بالصور "الكارا المتوحشة" يرمون أطفالهم في النهر ويضربون الفتيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سحبت أطفالاً ودفعتهم أسفلها حيث حوصروا.. تحذير عاجل من أجهزة الركض

Print
سحبت أطفالاً ودفعتهم أسفلها حيث حوصروا.. تحذير عاجل من أجهزة الركض سحبت أطفالاً ودفعتهم أسفلها حيث حوصروا.. تحذير عاجل من أجهزة الركض
لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية أكدت أنها تلقت عشرات التقارير

سحبت أطفالاً ودفعتهم أسفلها حيث حوصروا.. تحذير عاجل من أجهزة الركض

أطلقت السلطات الأميركية تحذيراً عاجلاً بشأن أجهزة الركض الإلكتروني الموجودة في المنازل، متحدثة عن خطر محدق بالأطفال بسبب هذه الأجهزة.

وبحسب "سكاي نيوز" البريطانية، قالت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية، الأحد، إنها تلقت عشرات التقارير عن أطفال وحيوانات أليفة سحبتهم هذه الأجهزة ودفعتهم أسفلها، حيث حوصروا.

وتوفي طفل وأصيب آخرون بكسور في العظام وكدمات، من جراء هذه الأجهزة.

وقالت لجنة السلامة إن طفلاً علق تحت جهاز الركض، بينما كان أحد والديه يركض فوقة، مما يشير إلى أن الصغار يكونون في خطر حتى مع إشراف شخص بالغ.

ودعت العائلات التي تريد الاستمرار في استخدام هذه الأجهزة المعروفة بـ"Treat+"، إلى ضرورة عزلها عن محيطها من الأثاث، ووضعها في غرفة مغلقة.

لكن شركة "بيلوتون إنترأكتيف"، وهي واحدة من المؤسسات التي تنتج هذه الأجهزة، رفضت هذا التحذير، وقالت إنه "غير دقيق ومضلل"، فالآلات آمنة للأطفال والحيوانات الأليفة.

وجاء موقف الشركة، رغم أنها أعلنت في مارس الماضي عن وفاة طفل بسبب هذه الأجهزة.


ولم تذكر حينها مزيداً من التفاصيل عن مكان أو زمان الحدث أو هوية الطفل المتوفى.

وقالت: "لا توجد كلمات للتعبير عن الصدمة والحزن الذي يشعر به الجميع في بيلوتون نتيجة هذه المأساة الرهيبة".

ويبلغ ثمن جهاز الركض الكهربائي الخاص بهذه الشركة نحو 4 آلاف دولار أميركي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أهالي 5 قرى بـ"خميس حرب": نعاني بسبب ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت

أهالي 5 قرى بـ"خميس حرب": نعاني بسبب ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت

أهالي 5 قرى بـ"خميس حرب": نعاني بسبب ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت

أهالي 5 قرى بـ"خميس حرب": نعاني بسبب ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت

"طوني بلس": "الرمان المفخخ" قد لا يكون لبناني المصدر بتواطؤ شبكة محلية

"طوني بلس": "الرمان المفخخ" قد لا يكون لبناني المصدر بتواطؤ شبكة محلية

"طوني بلس": "الرمان المفخخ" قد لا يكون لبناني المصدر بتواطؤ شبكة محلية

"طوني بلس": "الرمان المفخخ" قد لا يكون لبناني المصدر بتواطؤ شبكة محلية