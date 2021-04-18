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"الفقير": "إحسان" نقلة نوعية في العمل الخيري ودعم القيادة السخي نهج معروف

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"الفقير": "إحسان" نقلة نوعية في العمل الخيري ودعم القيادة السخي نهج معروف "الفقير": "إحسان" نقلة نوعية في العمل الخيري ودعم القيادة السخي نهج معروف
قال: تعزز الدور الريادي للمملكة بأعمال الخير والتنمية مستفيدة من التطورات التقنية

رفع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك طلال بن خالد الفقير، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على ما يوليانه من اهتمام بالغ وعناية خاصة للأعمال الخيرية والتنموية، وما تحقق مؤخراً من إطلاق منصة إحسان الخيرية وما تبعها من تبرع سخي من القيادة الحكيمة خصص للأعمال الخيرية بالمملكة.

وأشاد الفقير بمنصة "إحسان" التي طورتها الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا وتحظى بدعم سمو ولي العهد - حفظه الله - رئيس مجلس إدارة الهيئة، مبيناً أنها تقوم بتعزيز الدور الريادي للمملكة في أعمال الخير والتنمية مستفيدة من التطورات التقنية لبناء شراكة فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية ، وهذا سيسهم في نقلة نوعية في مجال التبرعات والأعمال الخيرية في كافة المؤسسات ذات النطاق غير الربحي .

ونوّه بأن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك هي إحدى الجهات المستفيدة من الدعم الحكومي للعمل الخيري، وهي تقوم بدورها الريادي في خدمة الأيتام وأسرهم في المنطقة، تحت رعاية كريمة ومتابعة مباشرة من الأمير فهد بن سلطان راعي العمل الخيري الأول في منطقة تبوك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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