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الوكالة العلمية النسائية بشؤون الحرمين تستكمل تفعيل مبادرة "ورتل"

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الوكالة العلمية النسائية بشؤون الحرمين تستكمل تفعيل مبادرة "ورتل" الوكالة العلمية النسائية بشؤون الحرمين تستكمل تفعيل مبادرة "ورتل"
نُفذت عبر حلقات تعليمية افتراضية "عن بُعد" من بعد صلاة العصر

الوكالة العلمية النسائية بشؤون الحرمين تستكمل تفعيل مبادرة

استكملت الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية مُمثلة في الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية النسائية برئاسة شؤون الحرمين مبادرة "ورتل"، وذلك في ضوء توجيهات وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود.

وأوضحت المديرة العامة للشؤون العلمية والفكرية النسائية عواطف بنت علي المالكي؛ أن هذه المبادرة التي قامت بتنفيذها إدارة (مقرأة الكتاب والسنة) قد فُعلت عبر حلقات تعليمية افتراضية "عن بُعد" بدءاً من تاريخ ١٤٤٢/٩/٣هـ حتى ١٤٤٢/٩/١٩هـ من بعد صلاة العصر حتى الساعة ٨:٣٠ مساءً، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية بفعالية وجودة متقنة لهذه المبادرة.

وأكدّت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي؛ أن هذه الحلقات الدينية أتت تأسياً بسنة المصطفى ﷺ في المحافظة على تلاوة القرآن بشهر رمضان الذي اختصّه -الله تعالى- بفضائل عظيمة، إذ قال تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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