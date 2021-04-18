3 دول في قارات مختلفة.. أرقام ترصد 24 ساعة من إصابات "كورونا"!

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أكثر من 261 ألف حالة جديدة بالهند و1501 وفاة ووضع صحي متدهور

تباينت أرقام إصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تفصيلاً، سجّلت الهند، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 261500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1501 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى نحو 14.8 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 177150 وفاة، فيما تعاني الهند نقص إمدادات الأكسجين وأسرّة المستشفيات في بعض المدن الأكثر تضرراً من فيروس كورونا.

وسجّلت ألمانيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و67 وفاة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بدء تفشي الوباء، وصل إلى ثلاثة ملايين و142 ألفاً و262 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 79 ألفاً و914 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى مليونين و775 ألفاً ومئتي حالة.

فيما سجّلت البرازيل 67 ألفاً و636 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2929 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ حيث ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجّلت حتى الآن 13 مليوناً و900 ألف و91 إصابة بالمرض منذ بدء الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس 371 ألفاً و678 وفاة.

وتعد البرازيل ثاني أكثر دول العالم إصابة ووفاة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.