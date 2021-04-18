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"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
أغرب القبائل.. بالصور "الكارا المتوحشة" يرمون أطفالهم في النهر ويضربون الفتيات
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إطلاق نار من المدفعية إحياء لذكرى الأمير فيليب خلال جنازته
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 18 أبريل 2021 10:57 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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