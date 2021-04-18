اقفز من 525 قدماً.. "رحلة الصقر" بالسعودية بعدسة "c.n.n": أفعوانية تاريخية!

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روح العودة إلى الترفيه بعد عام من تقلبات الجائحة.. أرقام بتوقيع موسوعة "غينيس"

أفعوانية جديدة قيد الإنشاء في السعودية يمكن أن تصنع التاريخ.. إنها تسمّى "رحلة الصقر"، وستكون عامل الجذب الرئيس في متنزه "6 فلاجز القدية"، الذي من المقرر افتتاحه في المملكة العربية السعودية خارج العاصمة الرياض عام 2023.

وفي تقرير لقناة CNN الأمريكية، ذكرت القناة حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أن "أفعوانية على الكوكب تصل سرعتها إلى 149 ميلاً في الساعة (239 كيلو متراً في الساعة) ويمتد طولها إلى أكثر من ميل ونصف الميل (2.4 كيلو متر)، وتحتوي على أكبر عدد من التقلبات ما يقارب 14 مرة تقلب رأساً على عقب، وأقدم أفعوانية في العالم مازالت تعمل والتي بُنيت عام 1912، والسؤال يعود إلى الذهن: لماذا نطرح هذه الأسئلة في الوقت الحالي؟".

وأضاف التقرير: بعد عام من التقلبات في زمن كورونا وروح العودة إلى الترفيه والمرح سوف أخبركم اليوم عن أفعوانية جديدة قيد الإنشاء يمكن أن تصنع التاريخ وتسمّى "رحلة الصقر"، ستكون الرحلة عامل الجذب السياحي الرئيس في متنزه "6 فلاجز القدية" الذي من المقرر افتتاحه في المملكة العربية السعودية خارج العاصمة السعودية الرياض عام 2023، وسيمتد مسار الأفعوانية إلى 2.5 ميل (4 كيلو مترات) وباستخدام تسارع المحرّك المغناطيسي.

وتابع: "سيجرّب الركاب الإحساس بالقفز من على عمق وادٍ (525 قدماً) محققة سرعات غير مسبوقة تصل إلى 155 ميلاً في الساعة (250 كيلو متراً في الساعة)".

ووفقاً للمعلومات الصحفية، فإن "رحلة الصقر" تستوعب 20 راكباً في رحلة مدتها 3 دقائق، ومنظر بانورامي حيث سيكون أطول هيكل أفعوانية قائم بذاته في العالم، وتُبنى هذه الأفعوانية من قِبل شركة "Intamin" وتصادف أنها بنت أطول أفعوانية في العالم والمصنوعة من الفولاذ "كينغدا فا".