المجلس الطبي لمجموعة سليمان الحبيب يناقش سلامة المرضى وتطبيق معايير الجودة

★ ★ ★ ★ ★

بحث الدراسات والخطط الخاصة بالتوسع في بعض الاختصاصات الطبية لتجويد الخدمات

عقد المجلس الطبي التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية مؤخراً اجتماعه الحادي عشر بحضور كافة الأعضاء الممثلين لمستشفيات ومراكز المجموعة.

وقال الدكتور علي الشهري الأمين العام للمجلس إن الاجتماع الذي عقد بمستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر ناقش حزمة من الموضوعات المهمة، والتي من أبرزها، الإجراءات المتعلقة بسلامة المرضى ومؤشرات الأداء للخدمات الطبية المقدمة في الربع الأول من العام 2021م، إضافة إلى الجهود المبذولة بشأن توحيد السياسات والخدمات الطبية في فروع المجموعة، وكذلك ناقش الاجتماع الدراسات والخطط الخاصة بالتوسع في بعض الاختصاصات الطبية، ومقترحات تهدف إلى تعزيز وتجويد الخدمات الصحية المقدمة بما يلبي تطلعات المرضى والمراجعين بكافة فروع المجموعة.

وأوضح الشهري أن الاجتماع استعرض تقارير الثلاثة أشهر الماضية، واطلع على موقف تنفيذ خطط العمل والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للمجلس.

وأقر الاجتماع في ختامه عدداً من التوصيات الهامة، مشيراً إلى أن انعقاده بشكل دوري يأتي بهدف تبادل الأفكار والمقترحات بين الأعضاء والتأكد من تطبيق معايير الجودة الشاملة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتقديم نموذج صحي متفرد.

يذكر أن مجموعة د.سليمان الحبيب قامت بتأسيس هذا المجلس المختص بوضع الأسس والقواعد والإجراءات التنفيذية وضمان تطبيقها، بما يحقق أعلى مستويات الجودة في خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها مستشفيات ومراكز المجموعة، في إطار سعيها لتكون مقدم الخدمات الطبية الأكثر موثوقية في التميز الطبي وتجربة المرضى عالمياً، وكذلك للمحافظة على موقعها كأفضل وأكبر مقدم رعاية صحية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط.