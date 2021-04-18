أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا -
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية -
مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية -
"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة -
أغرب القبائل.. بالصور "الكارا المتوحشة" يرمون أطفالهم في النهر ويضربون الفتيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

الصين تدشن نظام قطارات ذاتية القيادة

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
لامبورغيني يابانية

لامبورغيني يابانية

المقدسيون يحتفلون

المقدسيون يحتفلون

إطلاق صاروخ روسي جديد مضاد للصواريخ

إطلاق صاروخ روسي جديد مضاد للصواريخ

آلاف الفلسطينيين يحتفلون بإزالة الحواجز عند باب العامود في القدس

آلاف الفلسطينيين يحتفلون بإزالة الحواجز عند باب العامود في القدس