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"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
أغرب القبائل.. بالصور "الكارا المتوحشة" يرمون أطفالهم في النهر ويضربون الفتيات
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الثلاثاء 27 أبريل 2021 01:00 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الصين تدشن نظام قطارات ذاتية القيادة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 18 أبريل 2021 09:53 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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