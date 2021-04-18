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الجيش اليمني يعلن تقدماً ميدانياً غرب تعز

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الجيش اليمني يعلن تقدماً ميدانياً غرب تعز الجيش اليمني يعلن تقدماً ميدانياً غرب تعز
المواجهات أسفرت عن مقتل 35 من ميليشيا الحوثي

الجيش اليمني يعلن تقدماً ميدانياً غرب تعز

أعلن الجيش اليمني السيطرة على مواقع جديدة في محافظة تعز- جنوب غرب اليمن، عقب معارك ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن قوات الجيش اليمني تمكنت من استعادة تلة الشيكي وقرية زبيدة بعد هجوم للجيش، فجر أمس، على مواقع تتمركز فيها الميليشيا الحوثية في المديرية الواقعة في الريف الغربي لتعز.

من جهةً أخرى، أوضح المركز الإعلامي لمحور تعز أن المواجهات أسفرت عن مقتل 35 من ميليشيا الحوثي الإرهابية وتدمير عربة من نوع BMP تابعة لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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