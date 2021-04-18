"صحة الرياض" عن مقطع الحقنة: حدثت قبل شهر في إحدى الكليات وتمّ إيقاف الممارس

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قالت: هذا التصرف مرفوض ولا يتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة

أكّدت "صحة الرياض" أنه وإشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول حصول أحد المواطنين على إبرة اللقاح دون دخول اللقاح في الجسم، فإن "صحة الرياض" تود الإيضاح بأن هذه الواقعة حصلت قبل شهر من قِبل أحد الممارسين الصحيين الآسيويين التابع لإحدى الكليات الطبية الخاصة في مدينة الرياض، وتمّ إيقافه في حينه، وتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمواطن حسب المتبع.

وتؤكّد "صحة الرياض" أن هذا التصرف مرفوض ولا يتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة، وتمّت مخاطبة مرجع الممارس، وفتح تحقيقٍ عاجلٍ، والرفع للجهات المختصّة لاتخاذ اللازم حيال ذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها.